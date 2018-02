2I RETE GAS: PERFEZIONATA ACQUISIZIONE DI NEDGIA E GAS NATURAL ITALIA (2)

1 febbraio 2018- 19:46

(AdnKronos) - L’acquisizione, per un valore in termini di Enterprise Value pari a 727 milioni di euro, è stata integralmente finanziata dalla società attraverso l’emissione a fine ottobre 2017 e a inizio novembre 2017 di un prestito obbligazionario a valere sul programma denominato '3,500,000,000 euro Medium Term Notes'.Con questa operazione 2i Rete Gas, commenta il Ceo, Michele De Censi, "ha rilanciato il proprio ruolo di soggetto aggregatore a livello nazionale nel settore della distribuzione del gas metano, orientato a garantire la qualità del servizio e i migliori standard di sicurezza, perseguendo l’economicità della gestione e l’utilizzo di soluzioni innovative rese disponibili dall’innovazione tecnologica", conclude.