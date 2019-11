3 novembre 2019- 17:31 4 novembre: a Vicenza solenni cerimonie e visite al Museo del Risorgimento

Vicenza, 3 nov. (Adnkronos) - Celebrazioni per il 101° anniversario della Vittoria, con la Festa dell'unità nazionale e la Giornata delle forze armate a Vicenza.Il fitto programma di eventi è organizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con il CoESPU (Centro di eccellenza per le Stability Police Units dei Carabinieri) e il coordinamento della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Vicenza. Partecipano alle commemorazioni AssoArma e la Confederazione associazioni combattentistiche della Provincia di Vicenza. Le celebrazioni hanno avuto inizio ieri, nella chiesa del Cimitero Maggiore, in viale Trieste dove monsignor Agostino Marchetto, arcivescovo, ha celebrato la messa in suffragio dei caduti. Domani, lunedì 4 novembre, alle 10, al Tempio di San Lorenzo, sarà celebrata la santa messa in suffragio dei caduti. Seguirà il trasferimento in piazza dei Signori dove, alle 11, ci sarà l'ingresso dei labari delle associazioni combattentistiche e d'arma; successivamente si terranno gli onori alla bandiera del Comune di Vicenza decorata con due medaglie d'oro al valore militare; gli onori alla massima autorità; la cerimonia dell'alzabandiera; la lettura della motivazione della medaglia d'oro concessa al Milite ignoto; i saluti e gli interventi delle autorità; la lettura di lettere dal fronte a cura degli studenti del liceo “A. Pigafetta” e gli onori ai caduti. In entrambe le giornate sarà presente il vicesindaco Matteo Tosetto.