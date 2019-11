3 novembre 2019- 17:31 4 novembre: a Vicenza solenni cerimonie e visite al Museo del Risorgimento (2)

(Adnkronos) - Ma sono tante le iniziative in programma. In occasione della Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, il Comune di Vicenza, in collaborazione con il Museo del Risorgimento e della Resistenza, proporrà un ciclo di visite guidate, “I percorsi dell'Unità d'Italia”, dedicate ad approfondire le vicende che hanno coinvolto la Città di Vicenza nel corso del Risorgimento e della Prima Guerra Mondiale, con l’obiettivo di valorizzare il ruolo di assoluto rilievo a livello nazionale svolto da Vicenza in quei particolari momenti storici.Circa un ventina di esercizi commerciali con sede lungo il percorso del corteo (piazza San Lorenzo, corso Fogazzaro, corso Palladio contra' del Monte e piazza dei Signori) espongono, nelle loro vetrine, la bandiera tricolore. Inoltre in tre vetrine di piazza dei Signori sono esposti tre manichini vestiti con le divise appartenenti alla Guardia di finanza, ai Carabinieri e alla Croce Rossa militare.