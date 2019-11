4 novembre 2019- 13:32 4 novembre: L.Orlando, 'riconoscenza e ammirazione per i nostri militari'

Palermo, 4 nov. (Adnkronos) - Alzabandiera e deposizione di una corona di alloro al monumento ai caduti questa mattina in piazza Vittorio Veneto, a Palermo, per celebrare, come ogni anno, la Festa delle Forze Armate. Alla cerimonia erano presenti il sindaco Leoluca Orlando, le principali autorità militari e civili cittadine e i bambini delle scuole elementari di Palermo. "Come ogni anno - ha dichiarato Orlando - siamo qui a testimoniare riconoscenza e ammirazione ai nostri caduti in guerra e nelle missioni internazionali di pace e ci stringiamo alle donne e agli uomini delle Forze Armate, grati per il loro impegno quotidiano a difesa della nostra sicurezza e dei valori di democrazia e libertà".