4 novembre 2019- 11:40 4 novembre: sindaco Verona, 'Forze Armate a presidio territorio in difesa di tutti noi'

Verona, 4 nov. (Adnkronos) - Oggi Verona ha celebrato la Festa dell’Unità nazionale e la Giornata delle Forze Armate. Alle celebrazioni, che si sono svolte questa mattina in piazza Bra, ha partecipato il sindaco Federico Sboarina, insieme ai rappresentanti delle istituzioni civili e militari cittadine.“Tutti i giorni le Forze Armate difendono le nostre città e l’Unità nazionale – ha detto il sindaco -, così come affrontano innumerevoli sfide a fianco della Comunità internazionale, a tutela della libertà e della pace nel mondo. Ma il loro impegno è fondamentale anche a casa nostra, per garantire quella sicurezza che, negli ultimi anni, richiede misure di alto livello e per la quale il ruolo degli uomini e delle donne dell’Esercito è fondamentale. Se, infatti, la società è oggetto di continui cambiamenti, ciò che resta immutata è la richiesta dei cittadini di vivere nella sicurezza e nel rispetto di diritti e di regole. E oggi, anche in tempo di pace, le Forze Armate e la Forze dell’Ordine rispondono proprio a questa richiesta, presidiando il territorio cittadino a difesa di ogni singolo individuo”.La cerimonia è iniziata con l’alzabandiera in piazza Bra ed è proseguita tra gli stand della mostra statica Interforze, allestita sul lato della piazza di fronte all’Arena. Quindi la deposizione delle corone ed Onori al Monumento “A tutti i Caduti di tutte le guerre” e gli interventi delle autorità.