500 EURO DI MULTA A CHI NON VACCINA I FIGLI

13 luglio 2017- 13:27

Roma, 13 lug. (AdnKronos) - Multe al ribasso per i genitori che non rispettano l'obbligo di vaccinazione che pagheranno una sanzione di 500 euro. Lo ha deciso l'aula del Senato approvando un emendamento di Forza Italia. In origine la sanzione prevista era fissata da un minimo di 500 a un massimo di 7.500 euro.