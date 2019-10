7 ottobre 2019- 18:02 8 azzurri tra i top 100 Atp, è record

Roma, 7 ott. (AdnKronos) - L’Italtennis conserva due suoi esponenti fra i Top-15 della classifica mondiale (Fabio Fognini e Matteo Berrettini rispettivamente numero 12 e numero 13), ma soprattutto con l’ingresso anche di Salvatore Caruso vanta 8 giocatori tra i primi 100 del mondo (solo Francia con 12 e Stati Uniti con 9 ne hanno di più). Questa la classifica Atp - italiani top 100 (lunedì 7 ottobre 2018): 12 Fognini, Fabio (ITA) 0 2.280 punti; 13 Berrettini, Matteo (ITA) 0 2.221; 55 Sonego, Lorenzo (ITA) -1 1.000; 69 Cecchinato, Marco (ITA) -4 845; 72 Seppi, Andreas (ITA) -1 820; 85 Travaglia, Stefano (ITA) +2 645; 91 Fabbiano, Thomas (ITA) +1 599; 98 Caruso, Salvatore (ITA) +12 582.E’ un record storico: mai così tanti azzurri erano entrati tutti insieme in questa élite assoluta del tennis. Gli italiani contemporaneamente tra i primi 100 nel ranking Atp erano stati al massimo 7. Era accaduto due volte in due settimane consecutive: in quella del 2 marzo 1992 e in quella successiva del 9 marzo. Sono passati 27 anni, ecco i nomi di allora.2 marzo 1992: 23° Omar Camporese, 42° Stefano Pescosolido, 52° Renzo Furlan, 60° Gianluca Pozzi, 83° Claudio Pistolesi, 85° Cristiano Caratti, 99° Paolo Canè. 9 marzo: 26° Omar Camporese, 42° Stefano Pescosolido, 53° Renzo Furlan, 60° Gianluca Pozzi, 82° Claudio Pistolesi, 84° Cristiano Caratti, 100° Diego Nargiso.