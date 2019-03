8 marzo 2019- 13:18 8 marzo: a Milano 1.800 contatti con i centri antiviolenza nel 2018 (2)

(AdnKronos) - “La lotta alla violenza degli uomini sulle donne - spiega l’assessore alle Politiche sociali Pierfrancesco Majorino - è al centro di tante delle nostre azioni e iniziative e sempre di più si traduce in vari interventi: l'assistenza e la presa in carico delle donne vittime, il sostegno alla loro autonomia e indipendenza per renderle libere dal ricatto degli uomini e da quello invisibile e potente di un modello di sviluppo fondato sul patriarcato, l'azione per la prevenzione e la diffusione di informazioni adeguate. Cerchiamo di far capire alle ragazze e alle donne di Milano che non sono sole di fronte alla violenza".