8 marzo 2019- 14:55 8 marzo: al Colle testimonianza vittime tratta schiave (3)

(AdnKronos) - "Rivolgo i miei auguri e i complimenti a Stefania e a Hope -ha poi detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo intervento- per la loro coraggiosa e sofferta testimonianza. Sono molto lieto -e orgoglioso- della loro presenza al Quirinale. Dai loro terribili racconti, per fortuna a lieto fine, abbiamo ascoltato, ancora una volta, come questo turpe fenomeno non risparmi l’Italia".