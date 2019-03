7 marzo 2019- 13:39 8 marzo: Camera Commercio, a Venezia e laguna oltre 21 p.c. imprese è rosa (2)

(AdnKronos) - Crescono invece le imprese femminili in quasi tutti gli altri settori del terziario, in particolare quelle che svolgono attività di Altri Servizi (Attività di servizi per la persona, Riparazione di computer e di beni per uso personale, Attività di organizzazioni associative), con 26 imprese in più (pari ad un +1,2%) e nelle le attività immobiliari (+26 imprese, +2,3%).Il settore con la percentuale più alta di presenza femminile sui territori veneziano e polesano è quello di Altri servizi (55,3% rispetto al totale delle imprese del settore), in cui si concentrano in particolare i servizi per la persona come parrucchiere, estetiste o lavanderie, attività in cui la percentuale cresce al 64,3%.