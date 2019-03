8 marzo 2019- 17:55 8 marzo: Conte celebra donne con un video, 'grazie'

Roma, 8 mar. (AdnKronos) - Un video di 30 secondi in cui si susseguono uno dopo l'altro gli scatti di alcuni degli incontri fatti in questi 9 mesi di governo: madri, figlie, giovani donne, bambine, studentesse, nonne, volontarie, dottoresse in prima linea. E' il video con cui il premier Giuseppe Conte celebra sui social network la festa della donna, che oggi l'ha visto al Quirinale per le tradizionali celebrazioni al Colle. Il video termina con un 'grazie' rivolto a tutte le donne incontrate in questi nove mesi da presidente del Consiglio in carica.