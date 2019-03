5 marzo 2019- 11:08 8 marzo: donne, pace, sicurezza, domani convegno con Fico alla Camera

Roma, 5 mar. (AdnKronos) - In vista delle celebrazioni per la Giornata internazionale della Donna, domani, dalle 10 alle 13 in diretta webtv, si terrà presso la Sala della Regina di Montecitorio, l’incontro sul tema “Donne, pace e sicurezza: verso i 20 anni della Risoluzione 1325 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni unite”, organizzato dalla Camera dei deputati in collaborazione con l’ambasciata del Canada in Italia e con l’associazione Wiis Italy (Women in international security). All’evento, che sarà aperto dal presidente della Camera, Roberto Fico, interverranno la presidente della commissione Affari esteri e comunitari, Marta Grande, l’ambasciatrice del Canada a Roma, Alexandra Bugailiskis, e la presidente di Wiis Italy, Irene Fellin. Ospite d’onore sarà Lamya Haji Bashar, soppravissuta all’Isis, attivista per i diritti delle donne, vincitrice del Premio Sakharov per la libertà di pensiero 2016. Interverranno Mirza Dinnayi, attivista per i diritti umani e fondatrice della ong Air Bridge Iraq/Luftbrücke Irak, impegnata nel salvataggio di donne e minori iracheni vittime del Daesh, l’alta ufficiale canadese Chief Superintendent Maureen Levy, attuale Gender Advisor per la Coalizione internazionale in Iraq, e Jessica Pennetier, responsabile communication affaires publiques di Wiis France. Il giornalista de La7 Paolo Celata modererà la discussione, cui parteciperanno le deputate Deborah Bergamini, Simona Suriano e Lia Quartapelle.