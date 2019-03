6 marzo 2019- 17:36 8 marzo: Furfaro, 'volantino Lega vergognoso'

Roma, 6 mar. (AdnKronos) - "Il volantino ideato dalla Lega Crotone per l'occasione della prossima Giornata Internazionale delle Donne è semplicemente vergognoso". Lo dichiara in una nota Marco Furfaro, coordinatore nazionale di Futura."Un elenco spiccio di sessismo, omofobia e frasi fatte, che conferma - qualora ce ne fosse ancora bisogno - come siano loro, i primi a discriminare ed offendere le donne. Per questo, come Futura, abbiamo ideato un controvolantino che mette plasticamente in luce tutta la loro ipocrisia"."A questa barbarie, indegna persino nel Medioevo, bisogna rispondere in tutti i modi possibili. Anche sui social, sbattendo loro in faccia la realtà delle cose in maniera educata e intelligente", conclude Furfaro.