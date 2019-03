8 marzo 2019- 09:28 8 marzo: Gelmini, 'legge Merlin conquista di civiltà'

Roma, 8 mar. (AdnKronos) - “Festeggiamo l’8 marzo e poi vogliamo riaprire le case chiuse? Per me devono restare tali. La legge Merlin fu conquista di civiltà: non si torna indietro e non si legalizza lo sfruttamento. Prima la dignità delle donne. E buona festa a tutte!". Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini, capogruppo di Fi alla Camera.