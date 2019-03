6 marzo 2019- 14:21 8 marzo: in Sicilia iniziative promosse da Cgil, Cisl e Uil

Palermo, 6 mar. (AdnKronos) - I diritti delle donne, il lavoro, il contrasto alla violenza di genere e al razzismo, democrazia, pace: sono i temi al centro delle innumerevoli iniziative che si terranno in Sicilia, promosse da Cgil, Cisl e Uil e da associazioni varie, in occasione dell’8 marzo, giornata internazionale della donna. A Trapani l’appuntamento è alle 10.30 allo stadio provinciale per un incontro sul tema “Donne in campo oltre i muri nel corso del quale sarà presentato il Murales dell’artista Nanno Gandolfo. Altre iniziative si terranno sempre in questa provincia: il 7 alle 20.30 presso il centro Peppino Impastato e il 10 marzo alle 17 in via Milano a Napola dove si terrà un dibattito dal titolio “La donna ieri, oggi e domani”. A Palermo l’iniziativa dei sindacati “Voci di donne. Storie di conquiste e nuove sfide” si svolgerà a partire dalle 9.30 presso l’Iss Francesco Ferrara (via Sgarlata 11). Un momento di riflessione sul ruolo e sui diritti delle donne e sul loro impegno nella società per una prospettiva di sviluppo si terrà alle 16.30 all’hotel Villa Sturzo di Caltagirone. Lo promuove la Cgil e parteciperà la segretaria regionale Mimma Argurio. A Catania, alle 9.30 nel Salone Russo, in via Crociferi 40, si terrà un dibattito organizzato da Cgil, Anpi, Spi e Auser sul tema “La nuova resistenza, l’Europa democratica ci pretende Partigiane”. “Conquiste e discriminazioni “Dalla scuola il percorso educativo della cultura, del rispetto reciproco e dell’inclusione”: è il tema di un incontro che si terrà a Pettineo, alle 10 presso l’Aula magna della scuola secondaria di primo grado “Luigi Pirandello”. Altre iniziative si svolgeranno nelle altre città siciliane.