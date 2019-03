6 marzo 2019- 16:30 8 marzo: Picierno (Pd), 'Lega vuole riportare storia indietro'

Roma, 6 mar. (AdnKronos) - "L’idea della donna che emerge dall'ormai tristemente celebre volantino della Lega di Crotone è imbarazzante, oltre che ridicola". Lo afferma l'europarlamentare del Pd Pina Picierno. "Ciò che vuole la destra -aggiunge- è un ritorno al Medioevo, ad un'epoca in cui la donna si occupa della casa e della famiglia per sollevare l'uomo da impegni evidentemente considerati poco virili". "La Lega, come dimostra il vergognoso ddl Pillon, vuole riportare le lancette della storia indietro di secoli. Mentre il mondo va avanti, verso l'annullamento dei vecchi stereotipi, l'Italia è costretta ad un revisionismo culturale davvero preoccupante. La domanda -conclude Picierno- sorge spontanea: che problemi hanno i leghisti con l'emancipazione delle donne? Ma davvero facciamo così paura?".