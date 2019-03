8 marzo 2019- 17:00 8 marzo: screening senologico per dipendenti Pirellone, oltre 100 adesioni

Milano, 8 mar. (AdnKronos) - Grande successo per l’iniziativa voluta dall’ufficio di presidenza del Consiglio regionale della Lombardia, che ha celebrato la festa della donna offrendo alle dipendenti regionali la possibilità di effettuare presso l’infermeria di Palazzo Pirelli, nelle giornate di oggi e domani, visite senologiche gratuite: un segno forte di attenzione e di sensibilizzazione nei confronti della prevenzione e della promozione di sani stili di vita per tutte le donne, che ha visto l’adesione di oltre un centinaio di dipendenti.Il carcinoma della mammella è il tumore più diffuso fra le donne nei Paesi occidentali: in Lombardia ogni anno è diagnosticato a circa 9.900 donne ed è causa di circa 2mila decessi: "Sono molto soddisfatta -afferma la vice presidente del Consiglio regionale, Francesca Brianza, che nel primo pomeriggio si è sottoposta allo screening- di questa iniziativa che il Consiglio regionale lombardo, insieme con Europa Donna, ha voluto fortemente e che ha registrato una grandissima partecipazione. Quale modo migliore per celebrare la donna se non attraverso un momento importante dedicato alla salute e alla prevenzione. Una buona prassi da attuare nelle politiche di welfare aziendale".Attraverso l’istituzione delle breast unit, i centri di senologia multidisciplinari, l’approccio alla malattia è ora multidisciplinare e sul fronte della cura si registra un aumento della sopravvivenza delle donne. A fronte di circa 50mila nuovi casi di tumore del seno stimati in Italia nel 2017, in quindici anni le percentuali di guarigione da questa malattia, secondo i dati dell’Aiom (Associazione italiana di oncologia medica), sono cresciute di circa il 6%, passando dall’81 all’87 per cento.