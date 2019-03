6 marzo 2019- 16:15 8 marzo: Trenta-Grillo-Lezzi, 'volantino Lega scioccante'

Roma, 6 mar. (AdnKronos) - "Il volantino diffuso in occasione della festa dell'8 marzo dai giovani della Lega a Crotone e' scioccante. Leggere che 'offende la dignita' delle donne chi ne rivendica l'autodeterminazione suscitando un atteggiamento rancoroso nei confronti dell'uomo' ci riporta indietro di decenni. Come donne di questo governo esprimiamo la nostra piu' profonda preoccupazione. Ci auguriamo e confidiamo che i vertici della Lega prendano quanto prima le distanze". Lo dichiarano in una nota congiunta le ministre donne del M5S Elisabetta Trenta, Giulia Grillo e Barbara Lezzi.