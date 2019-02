1 febbraio 2019- 18:26 ** Conti pubblici: Mef, a gennaio avanzo di 1,4 mld**

Roma, 1 feb. (AdnKronos) - A gennaio si è realizzato un avanzo del settore statale pari, in via provvisoria, a 1,4 miliardi di euro (523 milioni nel corrispondente mese del 2018). Lo rende noto il ministero dell'Economia in un comunicato.