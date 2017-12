A2A: ACCORDO CON QWANT, PIù FACILE TROVARE INFO SU QUALITà ARIA E PARCHEGGI

11 dicembre 2017- 13:30

Milano, 11 dic. (AdnKronos) - A2A e Qwant, il motore di ricerca nato in Francia nel 2013 ed appena arrivato in Italia, hanno firmato un accordo di partnership per mettere a disposizione dei cittadini il patrimonio di informazioni proveniente dalla piattaforma abilitante di A2A Smart City. E' quanto si legge in una nota. Grazie a questo accordo gli utenti di Qwant potranno consultare diverse informazioni utili che vengono rilevate dai numerosi sensori che A2A Smart City ha installato sui territori di Milano e Brescia e veicolate tramite l’innovativa tecnologia LoRAWan (Long Range Wide Area Network). Indicazioni quali i dati sulla qualità dell’aria, o parametri atmosferici come temperatura e umidità, saranno dunque rintracciabili dagli utenti -anche in mobilità- semplicemente interrogando Qwant, che rimanendo fedele alla propria missione garantirà la protezione dei dati sensibili e la privacy delle persone."Questa partnership con Qwant – ha dichiarato Valerio Camerano, amministratoredelegato del Gruppo – permetterà ad A2A di rivolgersi ai propri territori abilitando nuovi servizi e nuove modalità di vivere le città, avvicinando ulteriormente il Gruppo ai cittadini nel quotidiano. Possiamo offrire informazioni utili grazie all’Internet of Things, come ad esempio la possibilità di visualizzare i dati della qualità dell’aria in una determinata zona oppure, in futuro, sapere dove trovare un parcheggio libero. Con questo accordo – ha concluso Camerano - A2A prosegue nel percorso intrapreso e delineato nel Piano Strategico 2017-21, in continuità con la recente acquisizione di Patavina Technologies, e a conferma dell’importanza degli investimenti che il Gruppo continua a sostenere nella trasformazione delle città in vere Smart Cities"."Nell’ottica di generare maggior valore per gli utenti e offrire loro servizi utili - ha spiegato Alberto Chalon, direttore generale di Qwant - stiamo collaborando con un partner come A2A che da sempre è impegnato nell’innovazione. Con questo accordo, rimanendo rispettosi delle informazioni sensibili e della privacy, il cittadino, contestualmente alla ricerca di uno specifico indirizzo su qwant.it potrà avere maggiore consapevolezza della città. Avere una radicata presenza sui territori potrà inoltre aiutarci a far conoscere sempre di più Qwant agli italiani, valorizzando e rispettando la fiducia che gli utenti hanno in A2A”.