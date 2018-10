19 ottobre 2018- 18:35 A2A: in dieci anni distribuiti 14,3 mld

Milano, 19 ott. (AdnKronos) - In dieci anni dalla sua nascita A2A ha contribuito alla crescita economica dei territori distribuendo ricchezza per 14,3 miliardi di euro e, per quanto riguarda l’indotto, ha erogato 7,3 miliardi di euro ai fornitori, per il 97% aziende italiane e per il 66% lombarde. In dieci anni i dipendenti del gruppo sono aumentati del 33%, raggiungendo 11.416 unità e con 5.829 assunzioni. Le ore di formazione erogata sono state 1,4 milioni e l’indice infortunistico ponderato ha registrato una riduzione del 70%. Sul fronte della soddisfazione del clienti l’indice di customer satisfaction per i servizi del call center di A2A Energia ha registrato nel decennio una media del 94,6%, superiore del 6% alla media nazionale. Tra i clienti di A2A Energia, è cresciuto l’apprezzamento per le offerte basate sulla fornitura di energia green: nel decennio hanno acquistato 4.860 gigawattora di energia rinnovabile. Per quanto riguarda l’attenzione all’ambiente in dieci anni A2A ha evitato l’emissione di 20 milioni di tonnellate di CO2 grazie a fonti rinnovabili, cogenerazione e recupero di energia dai rifiuti. Il gruppo ha operato per massimizzare la trasformazione dei rifiuti in risorse, riducendo dal 4% all’1% il conferimento in discarica dei rifiuti urbani raccolti, mentre è cresciuta dal 44% al 67,5% la quota di rifiuti inviata a recupero di materia.Lo sviluppo del teleriscaldamento ha contribuito al miglioramento ambientale delle città di Brescia, Bergamo e Milano, arrivando a servire oltre 456mila appartamenti equivalenti, in aumento dell'80% rispetto al 2008. Nel servizio idrico integrato A2A ha raddoppiato il numero annuo di analisi effettuate per milione di metri cubi di acqua erogata (4.315 analisi/milione mc nel 2017). Il Gruppo, infine, ha sostenuto le iniziative culturali, sociali, ambientali e sportive dei territori, erogando 66 milioni di euro in liberalità, sponsorizzazioni e contributi alle fondazioni.