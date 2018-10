16 ottobre 2018- 17:43 A2a: per i suoi 10 anni doppio compleanno con Mario Biondi e Kitonb Project

Milano, 16 ott. (AdnKronos) - Un doppio compleanno per festeggiare i primi dieci anni di A2a; due eventi che rappresentano al tempo stesso un tributo e un ringraziamento alle città di Milano e Brescia, per spegnere virtualmente le prime '10 + 100' candeline del gruppo assieme alle istituzioni e ai cittadini. Un concerto a Milano e uno spettacolo di grande teatro all’aperto a Brescia. La storia del gruppo comincia infatti più di un secolo fa, con Aem e Amsa a Milano e Asm a Brescia; dall’unione di queste storiche aziende, nel 2008, è nata A2a: "Dieci anni che affondano le radici in 100 anni di storia -spiega il presidente del gruppo A2a, Giovanni Valotti-. Le storie di Aem, Asm e Amsa si sono intrecciate per un secolo prima di dar vita ad un unico grande gruppo, grazie alla comunanza di obiettivi e di intenti, ma anche alla lungimiranza delle amministrazioni comunali di Milano e di Brescia e all’impegno del management e dei dipendenti tutti". "A2a oggi -continua- è una realtà di rilievo nazionale, leader nei diversi settori dei servizi pubblici, che ha sempre custodito nella sua visione industriale i valori che hanno ispirato sin dall’origine l'azione delle tre municipalizzate: alto senso etico, grande attenzione alla sostenibilità, responsabilità sociale d’impresa e creazione di valore per i territori e i cittadini"."Festeggiamo oggi i nostri 10 anni, ma da oltre un secolo siamo protagonisti nell’innovazione e nei servizi al territorio, con le soluzioni tecnologiche più avanzate per l’energia, l’ambiente, le infrastrutture e le città -aggiunge l'amministratore delegato Valerio Camerano-. Una visione del futuro che ci guida ogni giorno verso un nuovo modello di città efficiente, intelligente e sostenibile: la CittA2a". Un "impegno fortissimo nella green economy, nel percorso di decarbonizzazione, nel processo di transizione energetica e crescita delle rinnovabili, nell'innovazione tecnologica delle reti, nelle tecnologie per le smart city, che sosteniamo con investimenti crescenti. Un modello in cui multiutility e città sono alleate per offrire servizi migliori ai cittadini, contribuendo a migliorarne la qualità della vita".