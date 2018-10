16 ottobre 2018- 17:43 A2a: per i suoi 10 anni doppio compleanno con Mario Biondi e Kitonb Project (2)

(AdnKronos) - Il primo appuntamento è in programma domani, 17 ottobre, a Milano, con una grande serata di jazz al Teatro Dal Verme. Sul palco saliranno Mario Biondi, Nick the Nightfly e la sua orchestra, il trombettista Emilio Soana, tra le migliori prime trombe della scena internazionale, il sassofonista Stefano Di Battista e le cantanti Sarah Jane Morris e Nicky Nicolai con una selezione di brani inediti e grandi successi. A Brescia l'appuntamento è per il 28 ottobre prossimo: a partire dalle 19.30 Piazza Paolo VI si trasformerà in un grande teatro all’aperto per ospitare l'Extreme Acrobatic Night di Kitonb Project. Lo spettacolo della compagnia di teatro estremo regalerà un susseguirsi di performance acrobatiche, danze aeree e installazioni tridimensionali ispirate ai temi-chiave del gruppo A2a: energia, calore, acqua, ambiente e futuro digitale.A2a è attiva nel mercato della vendita di energia elettrica e gas con oltre 2 milioni di clienti, e nello sviluppo di prodotti e servizi per l’efficienza energetica. Tra i primi operatori in Italia nel teleriscaldamento, con oltre 25mila utenze, il gruppo partecipa a pieno titolo nell’economia circolare delle città. Con più di 5 milioni di tonnellate di rifiuti trattati e 3,5 milioni di cittadini serviti, è leader italiano nel riciclo grazie a 25 impianti (Trattamento Meccanico-Biologico) e nel recupero di energia e calore. Il gruppo si colloca inoltre tra i primi operatori italiani nelle reti di distribuzione del ciclo idrico integrato, nell’illuminazione pubblica a Led, e ricopre il ruolo di open innovator con soluzioni evolute: smart cities, smart grid, smart mobility, smart land. Lo sguardo di A2a è sempre rivolto al futuro: gli investimenti in ambito digitalizzazione e innovazione tecnologica, secondo il piano industriale del gruppo, arriveranno ad oltre 500 milioni di euro, circa il 20% degli investimenti totali, così come la spinta verso un portafoglio di generazione più verde, con numero crescente di impianti da energia rinnovabile, attraverso operazioni di acquisizioni e nuove realizzazioni industriali.