8 febbraio 2019- 14:30 A Connext la nuova community 'Think4Management'

Milano, 8 feb. (Adnkronos/Labitalia) - A Connext, nell’ambito di un seminario organizzato da 4.Manager, viene presentata la nuova Community 'Think4Management', un progetto di Open Innovation destinato ai giovani imprenditori, ai giovani manager e alla piccola industria, per condividere conoscenze, confrontarsi, individuare progettualità operative e facilitare l’aggregazione di competenze. "Per crescere ed essere competitivi - afferma Alessio Rossi, presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria - oggi non basta intercettare i trend di sviluppo. Serve un approccio organizzativo e manageriale che prevede l’inserimento in azienda di figure verticali che rispondano alle esigenze di crescita, internazionalizzazione e rafforzamento delle imprese. Questo è particolarmente importante per gli imprenditori giovani che si trovano a prendere le redini delle imprese di famiglia o ad avviare nuovi progetti imprenditoriali".Al seminario di 4.Manager intervengono, oltre a Rossi e al presidente di 4.Manager e Federmanager, Stefano Cuzzilla, anche Carlo Robiglio, presidente di Piccola Industria Confindustria, Renato Fontana, Project Financing Director e coordinatore nazionale Federmanager Giovani, Christian Simoni, amministratore delegato Monnalisa Spa, Giorgio Klinger, direttore generale Sicamb Spa, Giuseppe Torre, coordinatore scientifico dell’Osservatorio di 4.Manager, Fulvio D’Alvia, direttore generale di 4.Manager.