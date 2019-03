15 marzo 2019- 17:20 A Cosmoprof la nuova Aloe green

Bologna, 15 mar. - (AdnKronos) - Tra i padiglioni del Cosmoprof particolarmente apprezzato lo stand di Forever Living Products azienda americana fondata nel 1978 a Scottsdale, in Arizona, leader mondiale nella coltivazione, produzione e distribuzione di prodotti a base di Aloe Vera. "Questa fiera é una grande occasione per noi - ci spiega Giancarlo Negri Ad di Fovever Living - per farci conoscere al grande pubblico. Dal 2005 siamo sempre presenti al Cosmoprof e a molte altre fiere internazionali e oggi portiamo qui a Bologna la nostra nuova Aloe con packaging in tetrapak completamente nuovo e riciclabile al 100%". Le proprietà dell'Aloe sono famose da millenni, migliorano l'organismo e la salute. Con questo prodotto il consumatore ha molta più energia, è molto più vivace si trova molto bene. "Il cliente ideale quando si parla di Aloe si può dire -sottolinea- che parte dai 18 anni fino ai 100 anni, poiché tutti gli studi dimostrano che fa bene a ogni età; questi prodotti sono adatti a tutti quelli che a causa di una nutrizione industrializzata dei tempi moderni ricercano un nuovo equilibrio per il proprio corpo". Dei 160 paesi in cui é presente Forever Living l'italia é al settimo posto per fatturato ed é un mercato diverso dagli altri che si basa sulla vendita diretta e il multilevel marketing con consumatori che diventano venditori, un modo nuo+vo che piace alle imprese e che nel nostro paese funziona.