A DERUTA IL PREMIO CEREVISIA PER LE MIGLIORI BIRRE ITALIANE

6 giugno 2017- 15:27

Perugia, 6 giu. (AdnKronos) - Non solo olio e vino, l'Umbria è un'eccellenza anche nelle produzioni di birra. Ed è in questo territorio che è nata l'idea di un premio nazionale, giunto quest'anno alla sua quinta edizione, per le migliori birre italiane. A promuoverlo Assobirra, Camera di Commercio di Perugia, Regione Umbria, Cerb e Comune di Deruta, che hanno presentato oggi a Deruta i risultati del concorso nazionale “Premio Cerevisia”, organizzato dal Banco Nazionale di Assaggio delle Birre - BaNAB. Un premio che valorizza le eccellenze italiane, e che ha visto quest'anno una forte partecipazione da tutti i territori italiani, con una forte adesione da parte di giovani e donne, segnale della vivacità e creatività del Made in Italy anche in questo settore, che sta vivendo un periodo di forte sviluppo in tutto il paese.Ben 147 le etichette partecipanti di 57 birrifici operanti in tutte le Regioni d'Italia a questo concorso.