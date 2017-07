A. ENTRATE: CON NOMINA RUFFINI NESSUNA VIOLAZIONE LEGGE SEVERINO

4 luglio 2017- 13:39

Roma, 4 lug. (AdnKronos) - La nomina di Ernesto Maria Ruffini a direttore dell'Agenzia delle Entrate non viola l'articolo 4 del decreto attuativo della legge Severino sia sotto il profilo formale sia sostanziale. E' quanto risulta all'Adnkronos, in riferimento ai chiarimenti richiesti al Governo, in sede di registrazione del Dpr, dal magistrato della Corte dei Conti che ha in esame il provvedimento in quanto la scelta presenterebbe profili di incompatibilità con le norme che sanciscono il divieto di affidare posizioni di vertice in un'amministrazione pubblica a chi nei due anni precedenti abbia svolto incarichi in "enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico". In primo luogo, nella documentazione consultata emerge che sono proprio le norme di legge speciali in materia di riscossione ad aver espressamente previsto la coincidenza dei due incarichi di vertice (Agenzia delle Entrate e dell'Ente Agenzia delle Entrate-Riscossione) in un'unica persona. E questo con la conseguenza paradossale che, ove mai si ammettesse quel 'profilo di incompatibilità', si riterrebbe contra legem esattamente ciò che il legislatore, con la riforma del servizio di riscossione, ha invece voluto assicurare proprio per rafforzare le sinergie tra i due soggetti della fiscalità, fermo restando l'indirizzo, la vigilanza e il controllo di una diversa superiore amministrazione, il Mef.