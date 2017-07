A. ENTRATE: CON NOMINA RUFFINI NESSUNA VIOLAZIONE LEGGE SEVERINO (3)

4 luglio 2017- 13:39

(AdnKronos) - Quanto poi al ricorso impugnato davanti al Tar del Lazio dal sindacato Dirpubblica del dpr che nomina Ruffini a commissario straordinario di Equitalia, e rigettato dal tribunale amministrativo, questo è stato riproposto in via d'urgenza al presidente della competente sezione del Consiglio di Stato, Antonino Anastasi. Il quale, pur rigettando con proprio decreto l'istanza, ha in modo sommario evidenziato che la questione sollevata da Dirpubblica sembra supportata da fumus sotto l'aspetto della consolidata giurisprudenza amministrativa e costituzionale circa la necessità di un concorso pubblico per il personale che accede a una pubblica amministrazione. La procedura di urgenza chiesta da Dirpubblica si svolge 'inaudita altera parte' e tiene quindi conto delle osservazioni formulate dal ricorrente. L'udienza di rito sulla sospensiva è stata fissata per il 27 luglio. In quella sede tutti i soggetti che si sono costituiti contro il sindacato, Equitalia, Agenzia delle Entrate, Mef, Presidenza del Consiglio e quasi tutti i sindacati di Equitalia, potranno evidenziare che il passaggio del personale di Equitalia al nuovo ente pubblico economico non comporta assolutamente il suo trasferimento nei ruoli dell'Agenzia delle entrate.