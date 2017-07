A. ENTRATE: CON NOMINA RUFFINI NESSUNA VIOLAZIONE LEGGE SEVERINO (4)

4 luglio 2017- 13:39

(AdnKronos) - Al contrario il personale del nuovo ente è sottoposto "alle disposizioni del codice civile e delle altre leggi relative alle persone guridiche private". L'ente instaura quindi con il proprio personale un rapporto di lavoro disciplinato dalle norme di diritto privatoe, avando la natura giuridica di ente pubblico economico, non fa parte delle pubbliche amministrazioni previste dal testo unico del pubblico impiego e non è soggetto quindi alla regola costituzionale del pubblico concorso per la selezione del personale alle proprie dipendenze. In sostanza, è quanto avviene per l'Agenzia del Demanio, anch'essa ente pubblico economico, che assume mediante procedure di ricerca e selezione finalizzate ad accertare il possesso delle competenze e delle capacità tecniche e attitudinali, senza attenersi alle disposizioni in materia di concorsi pubblici. Insomma, il passaggio di personale di Equitalia all'Agenzia delle entrate Riscossione non ha comportato alcun passaggio di status da dipendente privato a dipendente pubblico e di conseguenza la legge istitutiva del nuovo ente ha potuto stabilire il passaggio diretto e immediato del personale stesso nel nuovo ente, in relazione alla professionalità e alle competenze tecniche già maturate dagli interessati.