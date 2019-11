4 novembre 2019- 11:40 A Fieramilano Rho-Pero torna 'L’Artigiano in Fiera'

Milano, 4 nov. (Adnkronos/Labitalia) - Qualità, autenticità, novità da tutta Italia e da tutto il mondo: 'L’Artigiano in Fiera', la più importante fiera delle arti e mestieri del mondo, ritorna a Milano per la sua 24ma edizione. Per 9 giorni al polo fieristico di Fieramilano Rho-Pero più di 3.000 artigiani provenienti da oltre 100 Paesi diventano protagonisti dell’evento fieristico più importante del settore con prodotti tipici e creazioni originali, tutte accomunate dalla manifattura d’eccellenza. La manifestazione, a ingresso gratuito con pass, sarà aperta al pubblico dal 30 novembre all’8 dicembre, dalle 10 alle 22,30.Il pass gratuito, necessario per accedere all’evento, è facile da ottenere registrandosi al sitopass.artigianoinfiera.it dove in pochi semplici passaggi verrà fornito via mail e permetterà l’ingresso gratuito per tutte le giornate della Fiera. Potrà essere conservato su smartphone, tablet o essere stampato su carta; inoltre, sarà sempre disponibile e recuperabile sul proprio account. Il pass è nominale, personale e non cedibile; chi non è in possesso di un indirizzo email può essere registrato anche da conoscenti, amici o parenti. Nei 9 padiglioni di Fieramilano, i visitatori potranno fare un vero e proprio giro del mondo in un percorso a tappe dove poter conoscere dal vivo gli artigiani presenti da ogni angolo del globo legati all’identità dei luoghi e della cultura da cui provengono. Un’occasione unica per conoscere le loro storie, le curiosità e i processi basati sul rispetto dell’ambiente e della persona con cui creano prodotti unici, accomunati dall’autenticità delle materie prime, dall’alta qualità della lavorazione e dall’originalità che li rende innovativi e inimitabili. 'Artigiano in Fiera' sarà anche una grande rassegna internazionale dell’enogastronomia con 43 ristoranti artigianali e 21 luoghi del gusto per assaporare piatti tipici da tutta Italia, dall’Europa e dal mondo. Saranno inoltre presenti i tre saloni di 'Artigiano in Fiera' con le migliori proposte per l’abbigliamento, la gioielleria, il design e l’home living. A partire dal 'Salone della Moda e del Design', dove giovani artigiani e designer rileggono e creano i trend del momento con le idee più originali per la moda, la gioielleria e l’oggettistica di design creando concept sperimentali con tecniche inedite e materiali ricercati.Poi, il Salone 'La tua casa' con le ultime novità per l’arredamento, la domotica, la sicurezza, il gardening e la progettazione su misura per creare la casa perfetta per ogni necessità. Infine, il 'Salone della creatività', dedicato ad aspiranti craftworkers e hobbisti appassionati, con workshop, dimostrazioni e kit completi per realizzare piccole opere d’arte con le proprie mani.'Artigiano in Fiera' si può raggiungere con facilità da tutta Italia: oltre alle tratte di Trenord, al sistema infrastrutturale del Nord Italia e delle metropolitane milanesi, grazie a Italo, la manifestazione sarà raggiungibile da tutta Italia. I collegamenti giornalieri saranno 23: Milano Rho Fiera sarà connessa, direttamente, a Torino, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Salerno, Brescia, Desenzano, Peschiera, Verona, Vicenza, Padova, Mestre e Venezia.