25 giugno 2019- 17:08 A lezione di digitale da Italiaonline

Milano, 25 giu. (AdnKronos) - Italiaonline, la più grande internet company italiana leader nelle soluzioni digitali per le imprese, lancia una serie di workshop per approfondire le migliori e più recenti strategie di comunicazione digitale: gli incontri, ai quali parteciperanno anche gli esperti di Google, sono dedicati alle PMI Clienti di Italiaonline e a professionisti interessati ad approfondire i servizi che il gruppo offre per incrementare il proprio business grazie al digitale. I workshop si svolgono prevalentemente nella sede di Italiaonline ad Assago (Milano) e seguiranno anche eventi lungo la Penisola, per toccare varie aree d’Italia. Si parte con il primo workshop oggi il 25 giugno, con replica il 27 giugno. A seguire gli incontri del 24 e del 25 luglio, quest’ultimo presso gli uffici di Google. Dopo la pausa estiva, si riprende in autunno con un calendario in corso di definizione fino a dicembre. Gli incontri sono interattivi e i partecipanti, oltre a un momento formativo condotto da Italiaonline e Google, avranno a disposizione i consulenti di vendita Italiaonline per un incontro “one to one” volto a individuare la migliore strategia digitale rispetto al proprio business, con consigli individuali e proposte di soluzioni personalizzate. Non ultimo, i partecipanti potranno scoprire i “dietro le quinte” di Italiaonline e dei suoi brand di punta, incontrando le persone che da vicino si occupano dei milioni di account delle mail Libero e Virgilio, del programmatic advertising, settore della pubblicità digitale che da sempre vede Italiaonline più avanti rispetto alla media di mercato italiana, del sistema innovativo di produzione dei contenuti alla base di tutti i portali e verticali Italiaonline e dell’evoluzione digitale del brand PagineGialle. “Il nostro ruolo di guida digitale per le PMI lo conquistiamo ogni giorno sul campo con i nostri consulenti di vendita e questi workshop sono una grande occasione per incontrare gli imprenditori che ci hanno dato fiducia in tutta Italia e conquistare chi ancora non ci conosce”, ha commentato Roberto Giacchi, CEO di Italiaonline. “Con questi workshop dedicheremo loro una giornata speciale, ma soprattutto proficua per lo sviluppo del loro business, con l’aiuto fondamentale di Google. Vogliamo essere il partner delle imprese italiane e aiutarle a far crescere il loro volume d’affari, iniziative come queste dimostrano il nostro impegno e la qualità dei nostri consulenti e partner”.