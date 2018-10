26 ottobre 2018- 11:31 A Milano la I edizione di Well@work-People first

Milano, 26 ott. (Adnkronos/Labitalia) - Il 29 ottobre si terrà all’UniCredit Tower Hall di Milano la prima edizione di Well@work – People first, a cura di HRC Community. Sarà un importante momento di confronto e di impegno per ridefinire concretamente nuovi modelli di lavoro che mettano la persona al centro dell'attenzione, facendo dialogare armonicamente vita privata e vita professionale. Così gli addetti ai lavori affronteranno questo delicato quanto fondamentale argomento proprio per immaginare e attuare nuovi paradigmi e nuove possibilità di sviluppo di ambienti di lavoro in cui vi sia maggiore integrazione tra le due realtà personali di ognuno.La necessità di riconsiderare nuovi modelli di lavoro è oggetto di confronto sia per i manager sia per gli aspetti che riguardano e coinvolgono direttamente la comunicazione. Molte aziende promuovono e attuano idee e progetti finalizzati al benessere dei loro dipendenti, come smart working, nuovi sistemi di welfare aziendale, work-life balance, wellbeing nei luoghi di lavoro, nuovi programmi di performance più sostenibili per le persone, ecc.Ci sarà, in questa data, la premiazione al contest Benessere delle Persone e Lavoro al quale più di 50 aziende hanno aderito, candidando in forma anonima il loro progetto aziendale tramite la piattaforma MyHRGoal sulle 4 categorie tematiche welfare /wellness / new way of weorking /inclusion & diversity. La giuria composta dai colleghi HR presenti su MyHRGoal ha decretato il miglior progetto di ciascuna categoria vincitore della prima edizione del Well@Work Awards che verrà premiato proprio in questa occasione.Con la moderazione di Federico Luperi, direttore Innovazione e Nuovi Media Gruppo AdnKronos, interverranno: Luca Giustiniano, Full Professor Organization Studies Luiss e direttore Clio, Emanuele Recchia, Head of Labour Policies, Industrial Relations & Welfare UniCredit Emanuele Lazzarini, General Manager Rwa Consulting, Ezio Siccardi, Responsabile Hr Ferrero Industriale Italia, Mauro Clara, Talent Acquisition Management & Training Manager Ferrero Italia, Silvano Zanuso, Technogym Scientific Research & Communication Manager Technogym, Livio Zingarelli, Head of HR & Business Transformation Italy, Israel & Greece PHILIPS, Pino Mercuri, HR Director Microsoft.E ancora: Chiara Salvioni, Head of Agile Transformation Office – HR&O Global Digital Solutions Enel, Ashley Somogyi, Director of Academic Affairs Ef Corporate Solutions, Gabriele Franceschini, HR Director Italy Baker Hughes – A Ge Company, Donatella de Vita, Global Head of Development, Learning, Engagement and Welfare Pirelli, Ivan Mazzoleni, Business Digital Transformation Lead & Digital Transformation Advisors Team Leader Microsoft, Alessio Bordone, Sales Executive Director Cirfood, Emanuela Amoroso, Sales Manager Easy Welfare. Technical Advisor dell'evento: UniCredit, Technogym, Easy Welfare, Ef, Cirfood, Microsoft, Altaformazione. Media Partner: Adnkronos ed Economy. Event Partner: Gruppo Argenta.