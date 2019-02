8 febbraio 2019- 16:55 A Milano sbarca 'Spazio Campania'

Milano, 8 feb. - (AdnKronos) - Inaugurato a Milano, 'Spazio Campania' vetrina permanente delle eccellenze regionali. In Piazza Fontana, negli ex locali della Banca Nazionale dell’Agricoltura i produttori campani potranno presentare le loro maestrie in vista degli eventi nazionali e internazionali. All’apertura sono intervenuti il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e le istituzioni lombarde a partire dal Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e il sindaco di Milano Giuseppe Sala. Ospiti di eccezione il salentino Presidente di Confindustria Vincenzo Boccia e tra gli stakeholders in rappresentanza della moda lo stilista Santo Versace, il regista Mario Martone e la gallerista Lia Rumma."Milano è l'unica realtà dinamica, internazionale, vera d'Italia e la mia regione ha un gemellaggio antico con la Lombardia” - ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. “Il mio obiettivo è trasformare la Campania in una istituzione che possa camminare a testa alta seguendo il vostro modello”. Ricevuti i complimenti da De Luca, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha così risposto: “Milano e Napoli sono due eccellenze del nostro paese e se collaborano possono fare solo cose belle”. Progetto nato da una partnership tra la Regione Campania e Unioncamere, a “Spazio Campania” moda, artigianato, cultura, food e tutte le eccellenze della Campania troveranno a Milano una casa da 500mq in pieno centro dove mostrare il meglio di quanto prodotto in Campania. Tanti gli eventi e le iniziative che verranno promosse per valorizzare il territorio diffondendo anche la sua innovazione, ricerca e sviluppo tecnologico. “Spazio Campania” è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 19 ad ingresso libero.