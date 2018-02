A MOSCA NON NEVICA COSì DA 100 ANNI

5 febbraio 2018- 13:42

Mosca, 5 feb. (AdnKronos) - Nevicata record a Mosca nel fine settimana, con 38 centimetri caduti in due giorni, più della media dell'intero mese di febbraio. Dalle strade della città sono stati rimossi 1,2 milioni di metri cubi di neve nelle ultime 24 ore, ha reso noto il vice sindaco Pyotr Biryukov. Sono stati mobilitati i genieri dell'esercito e il reggimento Semyonovsky del distretto militare occidentale, per assistere le diverse migliaia di dipendenti del comune nel lavoro di sgombero. "E' la prima volta che nevica così tanto da cento anni... fino a ora le strade sono state sgomberate, abbiamo un sacco di neve da togliere, il lavoro va avanti", ha aggiunto precisando che il lavoro non sarà completato prima di nove giorni. L'allerta meteo prosegue anche oggi, con forti venti e pesanti nevicate previste, con altri 15-20 centimetri di neve attesi sulle strade. Nella regione di Mosca è saltata l'elettricità in 18 distretti. A Mosca una persona è morta e cinque sono rimaste ferite a causa del crollo di un albero, uno dei duemila caduti in questi giorni nella regione. Oltre cento voli sono stati ritardati o cancellati dai tre aeroporti di Mosca.