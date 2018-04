26 aprile 2018- 07:24 A Palermo 'ConFormazioni'

Palermo, 26 apr. (AdnKronos) - Si apre oggi 'ConFormazioni', il Festival di danza e linguaggi contemporanei nel segno della divulgazione culturale e della formazione professionale che si svolgerà fino al 29 di aprile. Giunto alla sua seconda edizione “ConFormazioni” è realizzato su iniziativa di Muxarte, con la direzione artistica di Giuseppe Muscarello, ed il sostegno dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Palermo, di Palermo Capitale Italiana della Cultura 2018 e della Fondazione Sant’Elia e con la collaborazione del Teatro Biondo di Palermo.ConFormazioni ospiterà compagnie e giovani artisti tra i più significativi del panorama della danza nazionale ed internazionale: uno sguardo sul mondo della creazione contemporanea e dodici spettacoli che daranno vita ad una poetica multiforme. Quest’anno il tema sarà “La memoria” nell’accezione più ampia del termine. Per l’apertura di oggi è previsto un suggestivo evento urbano che coinvolgerà spettatori occasionali sulla scalinata del Teatro Massimo, con un’istallazione corporea dal titolo “Sorgente” di Franca Ferrari, presentata nell’ottobre 2013 al museo MAMbo di Bologna in occasione della IX edizione della Giornata del contemporaneo, e nel novembre 2016 alla Triennale di Milano nell’ambito del festival “Più che danza”.“Quest’anno ci interessa individuare chiare progettualità e investire anche su artisti emergenti. Questo è un rischio che ci piace correre!”. Afferma Giuseppe Muscarello. “Proveremo a riflettere sul fatto che oggi, forse, non c’è una chiara chiave di lettura per interpretare il nostro tempo”.