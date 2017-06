A PALERMO FLOP PER L'ATTORE DI 'MERY PER SEMPRE' E LUI SE LA PRENDE CON I SUOI FAN 'SIETE BESTIE'

13 giugno 2017- 11:30

Palermo, 13 giu. (AdnKronos) - Flop elettorale per Francesco Benigno, l'attore palermitano diventato famoso per il film 'Mery per sempre' di Marco Risi, e poi protagonisti di molti film di Natale. E lui se la prende con i suoi fan chiamandoli 'bestie'. Benigno si era candidato alle amministrative di Palermo con la lista a sostegno del candidato Ismaele La Vardera, che si è fermato al 2,59 per cento di preferenze, e ha ottenuto poco più di 150 voti. Oggi lo sfogo: "Fatti tutti i conti - dice Benigno che non nasconde la sua rabbia - Considerando che noi siamo 13 figli, tutti accompagnati, con almeno due figli maggiorenni, suoceri, zii, cugini, nipoti, parenti, amici stretti eccetera, aggiungete 70 mila fan in questa pagina, di cui 30 mila di Palermo e tutti a chiedermi di non mollare e ti trovi con 150 voti?". E aggiunge anche le "dirette con 65 mila visualizzazioni, migliaia di like e tante denunce fatte di cittadini in seria difficoltà, ospitate in emittenti nazionali e regionali, grandi mercati di Palermo, tutti a tifare per me. I commercianti esperti storici di politica che scommettono con me che non prenderò meno di 3000 mila voti e te ne trovi 150?". "Meno di quelli che mi hanno dato i miei familiari parenti ed amici? Siete delle vergognose bestie, avevate paura di me e come vi annunciavo nella mia ultima diretta, che avevo paura di fregature, eccoli puntuali a fottermi. E secondo voi io ho preso 156 miseri voti???????".