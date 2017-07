A PALERMO TORNA LA 'FESTA DELL'ONESTà' PER RICORDARE CARLO ALBERTO DALLA CHIESA

28 luglio 2017- 14:39

Palermo, 28 lug. (AdnKronos) - Anche quest'anno Palermo si mobilita per ricordare il prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa nel giorno in cui venne ucciso il 3 settembre 1982 con la moglie Emanuela Setti Carraro e l'agente di scorta Domenico Russo. Sarà una giornata ricca di eventi quella che si terrà il prossimo 3 settembre sul Cassaro Alto. La manifestazione, giunta alla sua seconda edizione, si chiamerà 'La festa dell'Onestà' e vedrà la partecipazione di numerose persone. L'iniziativa anche quest'anno è promossa dall’Associazione Cassaro Alto, con il contributo di Confcommercio Palermo e della Gesap, la società di gestione dell'aeroporto 'Falcone e Borsellino' di Palermo, con il patrocinio della Città Metropolitana e del Comune di Palermo che co-organizza l’iniziativa. Come anticipato oggi nel corso di una conferenza stampa, che si è tenuta a Palazzo delle Aquile, alla presenza del sindaco Leoluca Orlando, degli organizzatori del Cassaro Alto, tra cui Giovanna Analdi e Giulio Pirrotta, del Presidente Gesap Fabio Giambrone. della Presidente Confcommercio Palermo Patrizia Di Dio e altri, il 3 settembre si terranno laboratori per bambini, ma anche altre iniziative, presentazione di libri. "La storia di Palermo non si legge sui libri ma nelle lapidi di questa aula a Palazzo delle Aquile - ha spiegato il sindaco Leoluca Orlando incontrando la stampa - Siamo qui per sottolineare proprio l'importanza della memoria. Questa aula è lo specchio di una città in cammino. La Festa dell'onestà non è un mero rito, ma è un impegno per una città diversa e migliore rispetto alla Palermo degli anni Ottanta quando la mafia governava la città. In momenti come questo essere sindaco di Palermo è molto bello, ma non sempre lo è".