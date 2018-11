30 novembre 2018- 11:42 A piedi in autostrada, 25enne travolto

Cagliari, 30 nov. – (AdnKronos) - Muore investito da un camion sull'autostrada A6 Savona-Torino. La tragedia che ha coinvolto un ragazzo di 25 anni è avvenuta nella serata di giovedì, intorno alle 20, nei pressi del km 105 in direzione sud.Il giovane di origini brasiliane è stato travolto da un mezzo pesante mentre percorreva a piedi un viadotto all'altezza del comune di Carcare, nell'entroterra savonese. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente e perché il 25enne, che è risultato domiciliato nel comune di Carcare, stesse percorrendo a piedi il tratto di autostrada. LE IPOTESI - In un primo momento si era ipotizzato che fosse rimasto in panne con l'auto ma nelle vicinanze non sono stati ritrovati veicoli. Sul posto la polizia stradale di Mondovì e il 118: i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Secondo le prime ricostruzioni il ragazzo, travolto dal camion e scaraventato in mezzo alla carreggiata, sarebbe stato successivamente colpito da un'altra vettura.