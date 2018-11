30 novembre 2018- 17:07 A Roma 'La Fabbrica dei Leader'

Roma, 30 nov. -(AdnKronos) - E' tutto pronto a Roma per la ‘La Fabbrica dei Leader’ un appuntamento che mira - come spiegano i promotori - "a formare e sostenere chi ha il desiderio di aggiornarsi e confrontarsi con le nuove sfide della modernità e della comunicazione", un incontro che "è prima di tutto una fabbrica di buoni comunicatori, di strumenti, di concetti e modelli per emergere, innovare, anticipare un trend”.Questa edizione avrà un focus particolare su legalità e comunicazione, per costruire narrazioni vincenti e virtuose contro la criminalità e l’idea di chi trasferisce modelli negativi. A esemplificare questo concetto la presenza di Gaetano Saffioti, imprenditore e testimone di giustizia che con le sue denunce ha avviato importanti inchieste contro la criminalità organizzata, vero testimonial di coraggio.I ‘mastri fabbricatori’ sono Luigi Crespi e Luca Telese. L’appuntamento è a Roma, al Rome Life Hotel, l'1 e 2 Dicembre. Le prenotazioni e le informazioni utili sono disponibili sul sito www.lafabbricadeileader.it. L'incontro romano punta a essere un "percorso alla scoperta della comunicazione con l’apprendimento degli strumenti capaci di migliorare le nostre relazioni e la loro qualità: la comunicazione verbale e non verbale, la prossemica, la paralinguistica e la cinesica, più in generale la comunicazione passiva, aggressiva e assertiva e la comunicazione empatica".L'agenda prevede una full immersion di due giorni in cui - preannunciano gli organizzatori - "non mancheranno ritmo e sorprese". Ci saranno Gian Marco Chiocci, il neo-direttore dell’Agenzia Adnkronos, Riccardo Monti, Presidente di Italferr S.p.A, società del gruppo Ferrovie dello Stato. Poi ancora Natascia Turato, esperta in ricerche e nota per la collaborazione con la trasmissione televisiva “Piazza Pulita”, Helene Pacitto, CEO di Identità Digitale, Social Media Manager per grandi aziende nazionali, leader politici e personaggi del mondo dello spettacolo. Marco Lombardi Presidente di Indexway S.p.A. e AD di Proger S.p.A. Carlo Alberto Tenchini, Marketing & Innovation Director di Sharp Italia. All'appuntamento romano parteciperanno anche Marco Del Freo, scrittore, giornalista e campione di football americano, Francesco Gallucci che è considerato il pioniere del neuromarketing in Italia, docente di marketing delle emozioni e fondatore dell’Associazione Italiana Neuromarketing, Stefania Radoccia, Law Leader di EY e Donato Iacovone Ad di EY. Ed infine Marco Berlinguer, docente a Barcellona ed esperto di pensiero creativo. La regia de La Fabbrica dei Leader è affidata al regista Ambrogio Crespi.