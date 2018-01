A. SAUDITA: INTRODUCE IVA, ANCHE EMIRATI ARABI

2 gennaio 2018- 08:43

Francoforte, 2 gen. (AdnKronos/Dpa) - L'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti hanno introdotto ieri l'Iva. La decisione è stata presa per aumentare le entrate che hanno subito un calo a causa dell'andamento del prezzo del petrolio. Il prelievo del 5% è stato imposto sulla maggior parte dei beni inclusi i carburanti e i servizi.Inizialmente tutti i paesi del Golfo avevano programmato di introdurre l'Iva dal primo gennaio ma finora solo l'Arabia Saudita e gli Emirati Uniti hanno annunciato la decisione. Il Qatar, comunque, potrebbe introdurre l'Iva nel secondo trimestre di quest'anno mentre Oman ha rinviato la decisione fino al 2019. Il Fondo monetario internazionale ha stimato che l'incidenza complessiva delle entrate dell'Iva si attesa all'1,5% del pil per gli Emirati Arabi e circa all'1,6% per l'Arabia Saudita entro il 2020.