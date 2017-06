A.A.A. CERCASI BAGNINI E CAMERIERI

25 giugno 2017- 16:58

Roma, 25 giu. (Adnkronos/Labitalia) - "Operatori turistici in difficoltà per la carenza di personale per l’estate 2017". Parola di Paolo Ferrario, amministratore delegato e presidente dell’agenzia per il lavoro e-work. "C’è un problema diffuso di mancanza di personale per l’estate, che riguarda alberghi e stabilimenti balneari, ma anche negozi e ristoranti. Non soltanto è difficile reperire un numero sufficiente di addetti - spiega - ma chi si propone spesso non è qualificato e il fenomeno sta assumendo proporzioni di gran lunga superiori rispetto al passato".E-work ha attualmente 100 posizioni aperte nel settore (pubblicate su www.e-workspa.it) che includono cuochi, camerieri, addetti alle spiagge, receptionist, principalmente in Sardegna, Sicilia, Calabria, Piemonte, Liguria, Veneto e Lombardia.In Sardegna, Calabria e Sicilia vi sono 30 posizioni aperte: si cercano capi ricevimento per resort & village, con buone doti organizzative, capacità di problem solving e la conoscenza di due lingue straniere (inquadramento al III livello Turismo), oltre ad addetti al booking (V livello), cuochi (V livello) e addetti alla pulizia delle spiagge (VI livello) con precedente e consolidata esperienza. Le sedi di lavoro sono diversi resort in Calabria e a Cagliari, Arzachena, Aglientu e Taormina. I contratti sono limitati al periodo estivo e la retribuzione lorda varia dai 1.300 ai 1.600 euro mensili lordi, in funzione del livello contrattuale. In Liguria e Piemonte ci sono 30 offerte lavorative aperte che comprendono cuochi, camerieri di sala, addetti al ricevimento, receptionist e baristi: per tutte è richiesta la conoscenza di almeno una lingua straniera e una pregressa esperienza nel settore. Le posizioni si concentrano nell’area della Riviera di Ponente e Torino. In Veneto vi sono 30 offerte lavorative aperte per i cuochi inquadrati al IV o III livello del turismo (con compenso variabile in base all’esperienza). Si cercano inoltre camerieri ai piani per Venezia e terraferma (livello VI turismo), oltre a receptionist, baristi e camerieri sempre per Venezia e terraferma (IV livello turismo). Le posizioni aperte sono sia per il periodo estivo che per servizi extra.In Lombardia si ricercano 10 tra cuochi e addetti al ricevimento, tutti con esperienza pregressa. Le posizioni sono nell'area di Milano e aperte per tutto l'anno.