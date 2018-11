14 novembre 2018- 11:18 Abb: apre centro in Cina, investimento 300 mln e e 3500 dipendenti

Roma, 14 nov. (AdnKronos/ats) - Abb ha inaugurato un nuovo centro di sviluppo e produzione in Cina: la struttura ubicata nella città portuale di Xiamen offrirà spazio a 3500 dipendenti, per un investimento di circa 300 milioni di dollari. Il centro integra l'intera catena di servizio di Abb, dalla ricerca alla vendita passando dalla produzione, ha informato ieri il gruppo industriale attivo soprattutto nei settori dell'energia e dell'automazione. Sono state fra l'altro installate le stazioni di ricarica per veicoli elettrici più veloci e potenti del mondo. La struttura di Xiamen si occuperà soprattutto di prodotti e soluzioni in campo elettrico. Oggi invece la stessa ABB ha fatto sapere di essersi aggiudicata un ordine in Cina da parte di Jiangsu Electric Power, una filiale di State Grid of China Corporation (SGCC) che si occupa dell'approvvigionamento elettrico di 80 milioni di persone. Non sono stati forniti dettagli sugli aspetti finanziari dell'operazione.