24 settembre 2018- 14:10 Abb: contratto da 330 mln dollari per progetto idroelettrico in Asia Centrale

Roma, 24 set. (AdnKronos/ats) - Il gruppo industriale Abb a ottenuto un contratto di 330 milioni di dollari (316 milioni di franchi) per un progetto idroelettrico in Asia centrale. L'azienda elettrotecnica elvetica fornirà convertitori di corrente continua ad alta tensione che saranno istallati in Tagikistan e in Pakistan, ha comunicato oggi Abb.Il progetto energetico, chiamato CASA-1000, è sostenuto dalla Banca mondiale e sarà realizzato in consorzio con la società spagnola Cobra. Le istallazioni fornite da Abb devono permettere di trasferire a grande velocità corrente prodotta in Kirghizistan e Tagikistan verso il Pakistan, a 800 chilometri di distanza, precisa la nota.