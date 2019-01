17 gennaio 2019- 11:26 Abb: Fim, accordo su contratto, aumento 620 euro, potenziato welfare

Roma, 17 gen. (AdnKronos) - Accordo nella notte per il rinnovo il rinnovo del contratto aziendale di gruppo tra Fim Fiom Uilm e Abb Spa, che in Italia conta più di 5.000 dipendenti. L'intesa chiude una trattativa che durava da un anno e giunge dopo una riorganizzazione interna che ha impegnato le parti negli anni passati, anni che saranno coperti da 224 euro una tantum erogati sotto forma di welfare. La nuova intesa che scadrà nel 2021 porterà a regime un aumento di 620 euro e la possibilità di convertire il premio in welfare ricevendo un contributo ulteriore pari al 15% della cifra convertita. Ad annunciarlo è la Fim Cisl in una nota. In aggiunta alla parte economica ci saranno ulteriori 170 euro, erogati con le modalità dei flexible benefit previsti dal contratto nazionale, che verranno consolidati anche per il futuro. Per sottolineare l’importanza del welfare viene aumentato a 200 annui annui il contributo aggiuntivo per gli aderenti al fondo previdenziale Cometa e si è concordato il pacchetto aggiuntivo di Métasalute. Per quanto riguarda il sistema di orari e flessibilità sono previste importanti indennità economiche e riposi compensativi. Particolare attenzione è stata dedicata alla formazione con la costituzione di una commissione che potrà valutare, proporre e condividere interventi formativi che saranno certificati. La stessa commissione dovrà monitorare l’impatto che le trasformazioni di Industry 4.0 stanno producendo all’interno di Abb, in particolare per quanto riguarda le ricadute sulla professionalità dei lavoratori, sul loro coinvolgimento, sull’organizzazione del lavoro e sulla costruzione di un’efficace e adeguata formazione continua che dovrà, sempre più, essere coerente con le traiettorie di sviluppo dell’impresa in modo da migliorare le competenze dei lavoratori e stimolare la competitività dell’impresa stessa, con l’obbiettivo di produrre benefici per tutti.