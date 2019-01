17 gennaio 2019- 11:26 Abb: Fim, accordo su contratto, aumento 620 euro, potenziato welfare (2)

(AdnKronos) - Con la partecipazione delle rsu, spiega ancora la Fim, verrà effettuata la mappatura delle competenze e professionalità presenti all’interno delle singole unità produttive in modo da rendere più efficace la programmazione delle attività formative e renderle coerenti con il fabbisogno aziendale e con le modifiche e novità introdotte dall’innovazione tecnologica. Importante anche il potenziamento delle misure a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori come, ad esempio, i break formativi effettuati nei reparti e il coinvolgimento degli rls nella rilevazione dei “quasi infortuni”, fondamentale per rafforzare l’azione di prevenzione. Infine, verranno regolamentate anche le ferie solidali. “Con l’intesa raggiunta in Abb - dichiara il coordinatore nazionale Abb Andrea Donegà - prosegue positivamente la stagione dei rinnovi contrattuali sulla spinta del mandato consegnatoci dal contratto nazionale. Siamo soddisfatti per l’incremento salariale raggiunto che verrà spinto ulteriormente, con una quota aggiuntiva, per chi sceglierà, liberamente, di convertire una parte o la totalità del premio in welfare. Salario a parte va sottolineata l’importanza di aver costruito uno spazio di confronto per monitorare e gestire i cambiamenti che industry 4.0 sta già producendo, per consentirci anche di condividere percorsi formativi che sviluppino le competenze dei lavoratori e rafforzino la loro professionalità”.