ABB: FIOM, CESSIONE RAMO D'AZIENDA, VERTENZA SI SPOSTA AL MINISTERO

11 dicembre 2017- 17:00

Roma, 11 dic. (AdnKronos) - "Giunge ad un punto di svolta la vertenza per la cessione del ramo d'azienda Oil&gas Epc, che Abb ha deciso in favore della società araba Arkad e che dovrebbe riguardare circa 200 dipendenti, oggi occupati prevalentemente nelle realtà di Sesto San Giovanni e Genova. Dopo l'incontro di giovedì scorso, tenuto nella sede di Assolombarda a Milano, questa mattina i lavoratori della Abb, insieme alle organizzazioni sindacali, si sono recati nella stessa sede per ribadire la necessità di esperire la procedura in sede ministeriale". E' quanto si legge in una nota della Fiom-Cgil. "Nonostante la contrarietà dell'azienda, che ha sempre ribadito la volontà di espletare l’esame congiunto in sede di Assolombarda, domani ci sarà la convocazione presso il ministero dello Sviluppo economico, come richiesto dalle organizzazioni sindacali", sottolineano i metalmeccanici della Cgil.Inoltre, conclude la Fiom, "dopo l’assemblea di questa mattina, una delegazione di lavoratori insieme ai rappresentanti sindacali ha raggiunto la sede municipale di Sesto S. Giovanni, dove sono stati ricevuti dal sindaco e dall’assessore al Lavoro, che hanno assicurato il loro interessamento rispetto alla vicenda".