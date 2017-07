ABB: IN PRIMI 6 MESI UTILE +38% A 1,25 MLD DOLLARI, FATTURATO -2% A 16,3 MLD

20 luglio 2017- 11:46

Roma, 20 lug. (AdnKronos) - Il gruppo elettrotecnico svizzero Abb ha messo a segno un utile in progressione del 38% su base annua a 1,25 miliardi di dollari (1,2 miliardi di franchi) nel corso del primo semestre del 2017. Il fatturato è invece diminuito del 2% a 16,31 miliardi di dollari. Su basi costanti (al netto delle variazioni dei cambi così come di acquisizioni e cessioni), le vendite sono tuttavia aumentate del 2%, sottolinea il gruppo in un comunicato odierno. La forte crescita dell'utile è anche in relazione con i risultati particolarmente negativi dei primi sei mesi del 2016. L'utile operativo ebita è sceso del 4% a 1,99 miliardi di dollari (-2% a tassi di cambio costanti) e le nuove commesse sono arretrate del 5% a 16,75 miliardi (invariato su basi costanti). Prendendo solo in conto il secondo trimestre dell'esercizio in corso, il giro d'affari è calato del 3% a 8,45 miliardi di dollari (+1%), mentre l'utile, soprattutto grazie a costi di ristrutturazione meno onerosi, è aumentato del 29% a 525 milioni. Gli ordinativi in entrata sono scese del 5% a 16,75 miliardi (stabili a pari condizioni).