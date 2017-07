ABB: IN PRIMI 6 MESI UTILE +38% A 1,25 MLD DOLLARI, FATTURATO -2% A 16,3 MLD (2)

20 luglio 2017- 11:46

(AdnKronos) - "In questi tre mesi abbiamo proseguito il nostro percorso di crescita. Interventi mirati ci hanno permesso di far progredire le nuove commesse in tutte le regioni", ha detto il ceo Ulrich Spiesshofer. Il 2017 sarà un anno di transizione, ha ribadito Abb, in quanto le incertezze persistono in materia di evoluzioni macroeconomiche e geopolitiche, per esempio nell'ambito della Brexit. Segnali positivi arrivano però da Stati Uniti e Cina, afferma la società, che conferma la propria fiducia per le prospettive a medio termine. Anche il prezzo del petrolio continuerà a giocare un ruolo. L'obiettivo di una riduzione dei costi di 1,3 miliardi di dollari nei tempi previsti dovrebbe essere raggiunto. Gli oneri globali della ristrutturazione lanciata nel 2015 risulteranno di 200 milioni inferiori alle attese. Alla Borsa svizzera il titolo ABB è sotto pressione: a metà mattina perdeva il 3,18%.