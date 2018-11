12 novembre 2018- 17:47 Abb: si aggiudica commessa da 79 mln dollari ad Abu Dhabi

Roma, 12 nov. (AdnKronos/ats) - Il gruppo industriale Abb ha ottenuto una commessa da 79 milioni di dollari ad Abu Dhabi, capitale degli Emirati Arabi Uniti. Il contratto, firmato con il gruppo asiatico China Petroleum Engineering and Construction Corporation, prevede la fornitura di componenti per un campo petrolifero. L'ordinazione, conteggiata nel secondo trimestre, comprende la consegna di soluzioni di elettrificazione, di automazione e di telecomunicazione per l'area adibita all'estrazione di greggio, indica in una nota odierna la società svizzero-svedese. Il gestore dell'impianto, che con i suoi 1200 chilometri quadrati è il più vasto della regione, è la compagnia statale Abu Dhabi National Oil Company, che vuole aumentare la produzione del campo entro il 2020 da 420'000 a 450'000 barili al giorno. Le apparecchiature di ABB dovranno ridurre i costi di esercizio dal 10 al 15%.