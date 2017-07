ABERCROMBIE&FITCH: DA BOARD STOP A TRATTATIVE VENDITA

10 luglio 2017- 20:02

Roma, 10 lug. (AdnKronos/dpa) - Nulla di fatto nelle trattative per una potenziale acquisizione di Abercrombie & Fitch. Ad riferirlo è la catena di abbigliamento casual che, dopo aver ricevuto manifestazioni di interesse, ha avviato i colloqui preliminari con i potenziali acquirenti . "Dopo una ampia valutazione di tutti i fattori rilevanti, con l'assistenza dei nostri advisor finanziari, il board di A&F ha deliberato che la strada migliore per aumentare il valore degli stockholder è la rigorosa esecuzione del nostro business plan. Crediamo nelle prospettive del nostro business e nelle opportunità per i nostri brand", ha dichiarato Arthur Martinez, presidente esecutivo del board di Abercrombie & Fitch.